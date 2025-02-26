شكرا لقرائتكم خبر عن ماسك يحض على "التحرك سريعًا" لخفض عجز الميزانية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حضّ الملياردير إيلون ماسك الوزراء الأميركيين على "التحرك سريعا" لخفض العجز في الميزانية الفدرالية، وذلك خلال حضوره الأربعاء الاجتماع الأول لحكومة الرئيس دونالد ترامب.

وقال ماسك: "علينا التحرك سريعا إذا ما أردنا تحقيق عجز بقيمة تريليون دولار خلال السنة المالية 2026"، مشيرا الى أن ذلك "يتطلب توفير أربعة مليارات دولار يوميا، من الآن وحتى نهاية سبتمبر".

من جهته، أكد ترامب أن وزرائه سعيدون بأداء ماسك الذي أوكل إليه تولي إدارة الكفاءة الحكومية.

