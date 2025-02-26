شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ارتفع سعر الذهب اليوم فى مصر بعد هبوط ملحوظ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025، حيث تحرك سعر الذهب اليوم إلي مستوى 4,120 جنيهاً للجرام من عيار 21، حيث يعتبر عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، على خلفية صعود سعر الذهب العالمي قرب 2912 دولاراً وهو سبب صعود الذهب

أسعار الذهب اليوم لجميع الأعيرة

- عيار 24 يسجل 4708 جنيهات



- عيار 21 يسجل 4120 جنيهًا.

- عيار 18 يسجل 3531 جنيهًا.

- سعر عيار 14 يسجل 2746 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب 32960 جنيهًا.

ويعكس هذا الارتفاع في أسعار الذهب حالة من التذبذب في السوق المحلي، حيث يتأثر سعر الذهب بالعديد من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، بما في ذلك أسعار العملات الأجنبية وأسعار الذهب في البورصات الدولية. كما أن الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي يساهم في ارتفاع أسعاره.



ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الصعودي في أسعار الذهب في الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر على أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الذهب.



ويُنصح المستثمرون والمهتمون بأسعار الذهب بمتابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، حيث يمكن أن تؤثر أي تغييرات في السياسات النقدية أو الاقتصادية على اتجاهات الأسعار في الأسواق.