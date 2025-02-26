شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات سوق الصرف.. استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات سوق الصرف، استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بختام تدوالات اليوم الأربعاء، عند حالة مستقرة دون حدوث تغيرات ملحوظة، ليظل سعر الدولار قرب نفس مستويات افتتاح السوق اليوم.

يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العامله فى السوق المصري، وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.54 جنيه للشراء

50.64 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.51 جنيه للشراء

50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

50.58 جنيه للشراء

50.68 جنيه للبيع