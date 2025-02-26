شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 26-2-2025 فى مصر.. تعرف على أخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء حيث ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث تغيرات كبيرة في سعر الذهب في مصر اليوم.

سعر الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24 يسجل 4697 جنيهًا للشراء.

- عيار 21 يسجل 4110 جنيهات للشراء.

- عيار 18يسجل 3523 جنيهاً للشراء.

- عيار 14 يسجل 2740 جنيهًا للشراء.

- الجنيه الذهب 32880 جنيها.



هذه الأسعار تشير إلى تقلبات في السوق الذهبي العالمي، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 2883 دولارًا.

وتجدر الإشارة إلى أنه في تحول استثماري غير مسبوق، أطلقت الصين برنامجًا تجريبيًا يسمح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة، مما قد يمهد الطريق لاستثمارات ضخمة في المعدن النفيس، تقدر بمليارات الدولارات. هذه الخطوة من المتوقع أن تضيف زخمًا إضافيًا لارتفاع أسعار الذهب ، التي سجلت مستويات قياسية مؤخرًا.



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً