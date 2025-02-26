شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 26-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 26-2-2025، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعامت جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وبلتون القابضة، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، وبريميم هيلكثير جروب.

هبوط المؤشر الرئيسي

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعامت جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وبلتون القابضة، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 79.3 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.14%، والعرب على 9.52%، واستحوذت المؤسسات على 26.58% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.41%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 131.2 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، 170.1 مليون جنيه، 64.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 359.9 مليون جنيه، 12.7 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 30631 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 38239 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13475 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 8639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 11905 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3275 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 10344 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1909 نقطة.

وصعدت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

الكابلات

أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية المصدرة لعدد 100 مليون سهم بقيمة 312 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخلين بشركات المهندس للتأمين، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 2513 سهمًا، 59.8 ألف سهم، 5.1 مليون سهم، على الترتيب، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 5 آلاف سهم.

فيما باع داخليين بشركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وحديد عز، ومصر للأسمنت-قنا، والبنك المصري لتنمية الصادرات، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، رواد السياحة-الرواد، وشركة مستشفى كليوباترا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد مليون سهم، 450 ألف سهم، 400 ألف سهم، 5 أسهم، 12 سهمًا، 50.1 ألف سهم، 200.6 ألف سهم، 130 سهمًا، 50 ألف سهم، 187 ألف سهم، مليون سهم، على الترتيب.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إيرادات بلغت 5.2 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 8746 مليون جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو سنوي 26.77%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 801.4 مليون جنيه مقارنة مع 481.7 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 65.78%.

وحققت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 3.9 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو سنوي 33.6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.8 مليار جنيه مقارنة مع 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 41.2%.

وحققت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، إيرادات نشاط بلغت 353.2 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 277.7 مليون جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو سنوي 27%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 29.8 مليون جنيه مقارنة مع 5.9 مليون جنيه.

وحققت شركة مصر للأسواق الحرة، إيرادات نشاط بلغت 734.4 مليون جنيه خلال فترة الستة أشهر المنتهية في عام 2024 مقابل 715.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 228.8 مليون جنيه مقارنة مع 184.5 مليون جنيه.

فيما حققت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال)، مبيعات بلغت 520 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 526 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 38 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 272.6 مليون جنيه.

فوري

أعلنت شركة فوري، عن استثمار الشركة 80 مليون جنيه في 3 شركات تكنولوجية، وهم: Dirac Systems، Virtual CFO، Code Zone بحصص ملكية بنسبة 51%، 56.6%، 51%، على التوالي.

بالم هيلز

أعلنت شركة بالم هيلز، عن موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة تابعة لشركة بالم هيلز للتعمير بإمارة أبو ظبي (سوق أبو ظبي العالمي) بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعيين كل من ياسين منصور، وطارق طنطاوي، وعلي فرغلي، وحازم بدران، مديرين للشركة، وتفويض ماجد شريف في تمثيل الشركة أمام الشركة الوطنية للإسكان بالمملكة العربية السعودية.