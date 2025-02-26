شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أغلق سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أغلق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تدوالات اليوم الأربعاء، عند حالة مستقرة دون حدوث تغيرات ملحوظة، ليظل سعر الدولار قرب نفس مستويات افتتاح السوق اليوم.
يقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى ،فى البنوك العامله فى السوق المصري.
سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع
50.54 جنيه للشراء
50.64 جنيه للبيع
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.51 جنيه للشراء
50.61 جنيه للبيع.
50.58 جنيه للشراء
50.68 جنيه للبيع
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