شكرا لقرائتكم خبر عن سك عُملات معدنية تذكارية متداولة بمناسبة مرور 70 عاما على قطاع السياحة بمصر للطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار الأربعاء، 26 فبراير 2025 05:24 م

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية ممثلة في "مصلحة الخزانة العامة وسك العملة"، بسك عُملات معدنية تذكارية متداولة من فئتي الواحد جنيه ونصف الجنيه، وذلك بمناسبة احتفال شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بمرور 70 عاماً على قطاع السياحة بها "الكرنك".

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