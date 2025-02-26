شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة أدفا فيرست سيستمز بقيمة 138 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة أدفا فيرست سيستمز للتطبيقات المتكاملة، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 4 آلاف سهم بقيمة 138.5 مليون جنيه، وصفقة على شركة الوفاء للاستثمار السياحي بحجم تداول 64 ألف سهم بقيمة 6.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة الخطاطبة لاستصلاح واستزراع الأراضي بحجم تداول 45 ألف سهم بقيمة 4.5 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.3 مليون سهم بقيمة 156.7 مليون جنيه عبر تنفيذ 82 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعامت جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وبلتون القابضة، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 79.3 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.14%، والعرب على 9.52%، واستحوذت المؤسسات على 26.58% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.41%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 131.2 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، 170.1 مليون جنيه، 64.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 359.9 مليون جنيه، 12.7 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 30631 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 38239 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13475 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 8639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 11905 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3275 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 10344 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1909 نقطة.