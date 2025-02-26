شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مفاجئ فى سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 ينخفض لهذا المستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع مفاجئ شهده سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية، بلغ حوالى 15 جنيهًا، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في البلاد 4110 جنيهات، وسط تراجع الطلب على الذهب.

سعر الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24 يسجل 4697 جنيهًا للشراء.

- عيار 21 يسجل 4110 جنيهات للشراء.

- عيار 18 يسجل 3523 جنيهاً للشراء.

- عيار 14 يسجل 2740 جنيهًا للشراء.

- الجنيه الذهب 32880 جنيها.

تأثير تراجع ثقة المستهلك على أسواق الذهب والاستثمار

من جهة أخرى تدهورت ثقة المستهلك الأميركي بأسرع وتيرة لها في 3 سنوات ونصف في فبراير في حين ارتفعت توقعات التضخم لمدة 12 شهرًا، قد يجبر التضخم المرتفع البنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة مما يقلل من جاذبية الذهب غير العائد.

أما عن صناديق الاستثمار العالمي المدعومة بالذهب المادي فقد أظهرت ارتفاعات كبيرة في التدفقات النقدية إليها خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب بحث المستثمرين عن الملاذ الآمن في ظل المخاوف من التعريفات الجمركية الأمريكية وأثرها على أسواق التجارة العالمية.

فقد أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع حاد في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة في الذهب خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير، حيث سجلت التدفقات الداخلة إلى الصناديق 52.4 طن ذهب بالتوازي مع ارتفاع أسعار الذهب لمستويات تاريخية جديدة وهو أعلى مستوى منذ 27 مارس 2020.