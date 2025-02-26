مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12232 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 68.58 نقطة ليقفل عند مستوى 12232.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 216 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 141 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تشب، ونسيج، وأنابيب الشرق، وSTC ، وجمجوم فارم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخزف السعودي، وينساب، والمجموعة السعودية، والتعمير، وسدافكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 5.29%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وSTC، وأمريكانا، ومهارة، وشمس هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات STC، والراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 13.50 نقطة ليقفل عند مستوى 31286.23 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

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