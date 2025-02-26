شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع مشغلى خدمات الاتصالات خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هبة السيدالأربعاء، 26 فبراير 2025 04:04 م
أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلى خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك لتكون كالتالي:قبل الإفطار:
طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة: من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.
يوم الجمعة: من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.بعد الإفطار:
طوال أيام الأسبوع عدا يومى الخميس والجمعة: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
يومى الخميس والجمعة: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الثانية عشرة صباحًا.
وتلتزم منافذ بيع مشغلى خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز