شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع مشغلى خدمات الاتصالات خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلى خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك لتكون كالتالي:

قبل الإفطار:

طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة: من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

يوم الجمعة: من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

بعد الإفطار:

طوال أيام الأسبوع عدا يومى الخميس والجمعة: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

يومى الخميس والجمعة: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الثانية عشرة صباحًا.

وتلتزم منافذ بيع مشغلى خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.