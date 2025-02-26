شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار أمام الجنيه فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 26-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصري على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار، وسجل سعر الدولار فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 26-2-2025، فى البنك المركزي 50.52 جنيه للشراء، و50.66 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع.
ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى السوق المصري.
وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:سعر الدولار البنك الأهلى المصرى
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع
50.54 جنيه للشراء
50.64 جنيه للبيع
50.54 جنيه للشراء.
50.64 جنيه للبيع.
50.51 جنيه للشراء
50.61 جنيه للبيع.
50.58 جنيه للشراء
50.68 جنيه للبيع
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