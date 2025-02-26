شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 26-2-2025 بمصر .. تعرف على آخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025، بعد تراجع محدود في سعر الذهب العالمي ، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث تغيرات كبيرة في سعر الذهب في مصر اليوم،

اسعار الذهب اليوم فى مصر

- سعر عيار 24 يسجل 4708.5 جنيهاً.

- سعر عيار 21 يسجل 4120 جنيهاً.

- سعر عيار 18 يسجل 3531.5 جنيهاً.

- سعر عيار 14 يسجل 2746.75 جنيهاً.

- سعر الجنيه الذهب 32960 جنيها.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً