شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سهم "كونتكت" بالبورصة بعد تراجع الأرباح واستقالة الرئيس التنفيذي والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سهم شركة كونتكت المالية القابضة، بنسبة 2.09% خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، ليصل سعر السهم إلى 4.210 جنيه، وسط أحجام تداول متدنية بلغت 98.7 ألف سهم بقيمة 416.2 ألف جنيه عبر تنفيذ 31 عملية.

وجاء هذا التراجع في أداء السهم بعد إعلان شركة كونتكت، عن نتائجها المالية، والتي أظهرت تراجعًا في صافي الأرباح خلال الربع الأخير من عام 2024 لتصل إلى 247 مليون جنيه بنسبة انخفاض 5%، وكذلك تراجع في أرباح السنة المالية 2024 بنفسة النسبة لتصل إلى 658 مليون جنيه، وأعقب ذلك استقالة الرئيس التنفيذي سعيد زعتر، والذي تولى هذا المنصب منذ تأسيس الشركة قبل 24 عامًا.

