شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقود «الاندماج والاستحواذ» في الشرق الأوسط بصفقات بـ8.9 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية