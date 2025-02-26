شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.6%، عند 12232 نقطة، وبتداولات بلغت، 5.8 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 216.694 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.140 تريليون ريال. انخفاض أسهم 141 شركة انخفضت أسهم 141 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 95، من بين 250 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، تشب، ونسيج، وأنابيب الشرق، وإس تي سي، وجمجوم فارما، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، الخزف السعودية، وينساب، والمجموعة السعودية، والتعمير، وسدافكو، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة طفيفة 0.04%، عند 31286 نقطة، وبتداولات بلغت، 28.142 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.672 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 59.611 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 43 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 33، من بين 111 شركة مدرجة في السوق الموازية.