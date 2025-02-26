شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: ملتزمون بسداد مستحقات الشركاء وتحفيزهم لدفع معدلات الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

• توفير حوافز لتسريع تنمية الحقول وأعمال الإنتاج والاستكشاف

• حققنا نتائج ملموسة في رفع الإنتاجية وتقليل جزء من فاتورة الاستيراد

• العمل التكاملى مع الوزارات يدعم دور وزارة البترول في زيادة الإنتاج

عقد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول اجتماعه عبر الفيديوكونفرانس برئاسة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية وبمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وممثلى وزارة المالية.

وأوضح المهندس كريم بدوى في بداية الاجتماع أن الوزارة تواصل إجراءات تحفيز شركاء الاستثمار باعتباره من الأولويات لدفع اعمال زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز، منوهاً بما تم بذله من جهود للوزارة في هذا الصدد بما في ذلك سداد الفاتورة الشهرية لمستحقات الشركاء والوفاء بالالتزامات تجاههم، والعمل على توفير حوافز لتسريع تنمية الحقول وتسريع الإنتاج وأعمال الاستكشاف الجديدة، وهو ما ظهرت نتائجه بشكل ملموس خلال الفترة الأخيرة في زيادة إنتاجية الحقول بما سيسهم في توفير جانب من الفاتورة الاستيرادية من الوقود والمنتجات البترولية على مدار الفترة المقبلة.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية على قوة العمل التكاملى الجارى بين الوزارة ومختلف وزارات الحكومة كفريق عمل واحد، والذى يدعم دور الوزارة في مواجهة التحديات و زيادة الإنتاج المحلى .

واستعرض المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبته للشئون المالية والاقتصادية المحاسبة أمل طنطاوى الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تخدم زيادة الإستثمار ودفع عجلة الإنتاج للبترول والغاز وتوفير الاحتياجات التمويلية.

وشارك في الاجتماع المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي، ونواب رئيس هيئة البترول .