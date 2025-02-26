شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 8.25% ارتفاع بالرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الأربعاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ديسمبر 2024.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 118.05 خلال شهر ديسمبر 2024 (أولـي) مقابل 109.05خلال شهر نوفمبر 2024 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 8.25٪.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة الورق و منتجاتة 79.72 خلال شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024 حيث بلغ 75.08 بنسبه ارتفاع قدرها 6.19 ٪ وذلك لزياده طباعه الكتب الخارجيه.

وبلغ الرقم القيـاسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 95.61 خلال شهـر ديسمبر 2024 مقـارنة بشهـر نوفمبر 2024 حيـث بلغ 93.28 بنسبه ارتفاع قـدرها 2.50 ٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وفي المقابل بلغ الرقم القيـــاسـي لصناعة المنتجات الغذائية 114.69 خــــلال شهــر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024 حيث بلغ 119.47 بنسبة انخـفـاض قــدرهــا 4.00 ٪ وفقا للعرض والطلب.

وبلــغ الرقــــم القيـاسي لصناعة منتجات التبغ 166.95 خلال شهـر ديسمبر 2024 مقــارنـة بشهر نوفمبر 2024 حيث بـلـغ 172.47 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 3.20 ٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.