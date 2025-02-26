شكرا لقرائتكم خبر عن 73.29 دولار للبرميل ..تعرف على أسعار أسعار بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط اليوم 73.29 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 69.18 دولار للبرميل.

وكانت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، قد نشرت المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، حيث سجلت أسعار النفط الخام خسائر أسبوعية طفيفة في الأسواق الآجلة، بلغت نسبتها حوالي %0.4 لخام برنت وحوالي 0.5% لخام غرب تكساس الأمريكي.

وذكر التقرير أن العوامل الرئيسية التي تسببت في انخفاض أسعار النفط الخام تضمنت الأتى.

تلاشي علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بإمكانية تعطل الإمدادات وحركة التجارة النفطية في الشرق الأوسط - أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم.

ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 4.6 مليون برميل، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ يوليو 2024 وهو 432.5 مليون برميل، بسبب الصيانة الموسمية لمصافي التكرير.

الآمال بشأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا، مما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على إمدادات النفط الروسية. المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات إلى ارتفاع تكلفة السلع الاستهلاكية، وإضعاف الاقتصاد العالمي، ومن ثم خفض الطلب على الوقود.

التوقعات بشأن إمكانية إعادة تشغيل تدفقات النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مما يعني عودة نحو 300 ألف بي إلى سوق النفط العالمية.

التقارير التي تشير إلى اكتشاف فيروس كورونا جديد في الصين، مما آثار المخاوف بشأن تعرض أسواق النفط لصدمة على جانبي العرض والطلب، على غرار عام 2020.

ارتفاع عدد حفارات النفط الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يونيو 2024 وهو 488 حفارة، في مؤشر مبكر لإمكانية ارتفاع الإنتاج المستقبلي.



