شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية: تعاون مع جامعتى عين شمس والأسكندرية فى مجال الصيدلة النووية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن هناك تعاون بين الهيئة وجامعتى عين شمس والأسكندرية لعمل ماجيستير مهنى بكلية الصيدلة النووية لخلق كوادر جديده قادرة على التعامل مع النظائر المشعة التى يتم إنتاجها من المفاعلات النووية البحثية التابعة للهيئة.

وأضاف الحاج فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على هامش منتدى الشباب الدولى للتكنولوجيا النووية المستدامة، الذى تستضيفه مكتبة الإسكندرية بمشاركة 25 دولة بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، أن مصر واحدة من الدول الرائدة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، لافتا إلى أن إنتاج النظائر المشعة لا يقل أهمية عن إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.

وأضاف الحاج، أن هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع الهيئات النووية المصرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات على مدار أكثر من 50 عام فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية سواء مجالات الطب أو الزراعة.