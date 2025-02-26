شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الطاقة النووية يمكن تحديد تكلفتها لقرون والان مع تفاصيل الخبر

كشف ميخائيل خدخوف نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الطاقة النووية تساهم في توفير طاقه خضراء ونظيفة ومستدامة على مدار العام، لافتا إلى أن إنتاج الطاقة النووية يمكن تحديد تكلفتها لقرون لأنها لا تخضع للتذبذات العالمية.

وأضاف نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال منتدى الشباب الدولى للتكنولوجيا النووية المستدامة، الذى تستضيفه مكتبة الإسكندرية بمشاركة 25 دولة بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، أن هناك ما يقرب من 470 مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء بـ31 دولة بقدرة 600 ميجا وات، مضيفا أن هذا العدد من المفاعلات مازال ضعيفا ونحتاج لزيادته ولكن الأمر يتطلب وجود بنية تحتية قوية.

وأشار نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن مصر تعتبر واحدة من أهم دول شمال إفريقيا الشريكة فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب انشاء هيئة للعاملين بالطاقة النووية ليتم الاعتماد عليهم بقوة لتجنب الحوادث التي وقعت فى حادث هورشيما وتشرنوبل، موكدا أن الرقمنة و الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكونوا بديلا عن العقل البشري وإن كانوا جيدين فى العديد من الأمور.