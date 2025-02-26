شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء.. عيار 21 يسجل 4115 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة المعادن الثمينة والذهب في اتحاد الصناعات، آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025، مع تسجيل حالة من الاستقرار الملحوظ قرب نفس مستويات إغلاق السوق أمس بعد هبوط 50 جنيها، وسط حالة من الغموض حول مستقبل سعر اونصة الذهب عالمياً في ظل التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية.

توقعت شعبة الذهب حدوث بتغيرات جديدة في سعر الذهب بالسوق المصري نحو الهبوط مع الانخفاض العالمي للذهب في حال استمرار هبوط الأونصة العالمية.

ويشهد سوق الذهب العالمي تطورات ملحوظة في سعر الأونصة نحو الهبوط قرب 2900 مما يشير إلي هبوط وشيك للذهب في مصر .

أسعار الذهب اليوم:

- سعر عيار 24 يسجل 4703 جنيهات.

- سعر عيار 21 يسجل 4115 جنيهاً.

- سعر عيار 18 يسجل 3527 جنيهاً.

- سعر عيار 14 يسجل 2743 جنيهاً.

- سعر الجنيه الذهب 32920 جنيها.



أسعار الذهب العالمية شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 12%، مسجلةً أسرع وتيرة صعود خلال شهرين.

ويعود سبب الارتفاع في أسعار الذهب إلى عدة عوامل، منها التقلبات الاقتصادية العالمية والحرب التجارية الجديدة بعد وصول دونالد ترامب وفرض جمارك على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية وزيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين، بالإضافة إلى سياسات البنوك المركزية العالمية التي تدعم الطلب على المعدن الأصفر.

سوق الذهب في مصر تأثر بشكل مباشر بالتطورات العالمية، حيث أن ارتفاع الأسعار عالميًا ينعكس على تكلفة تسعير الذهب في مصر، مما يدفع الأسعار المحلية إلى الارتفاع.