الاقتصاد

استقرار سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الاربعاء 26-2-2025 فى البنوك المصرية

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استقرار سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الاربعاء 26-2-2025 فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأربعاء، 26 فبراير 2025 01:02 م

استقر سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصرى اليوم الأربعاء 26-2-2025 منتصف التعاملات، مسجلا فى البنك المركزي 63.94 جنيه للشراء، و64.12 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 63.86 جنيه للشراء، 64.19 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

63.94 جنيه للشراء.

64.12 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

63.86 جنيه للشراء.

64.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

63.84 جنيه للشراء.

64.18 جنيه للبيع.
 

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

63.84 جنيه للشراء.

64.18 جنيه للبيع.
 

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

63.55  جنيه للشراء.

64  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

63.53 جنيه للشراء.

63.87 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

63.91 جنيه للشراء.

64.24 جنيه للبيع.


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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