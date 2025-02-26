شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الاربعاء 26-2-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأربعاء، 26 فبراير 2025 01:02 م
استقر سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصرى اليوم الأربعاء 26-2-2025 منتصف التعاملات، مسجلا فى البنك المركزي 63.94 جنيه للشراء، و64.12 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 63.86 جنيه للشراء، 64.19 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
63.94 جنيه للشراء.
64.12 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
63.86 جنيه للشراء.
64.19 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
63.84 جنيه للشراء.
64.18 جنيه للبيع.
63.84 جنيه للشراء.
64.18 جنيه للبيع.
63.55 جنيه للشراء.
64 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
63.53 جنيه للشراء.
63.87 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
63.91 جنيه للشراء.
64.24 جنيه للبيع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز