شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء الفائزين بوحدات مشروع جنة مصر بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسماء الفائزين بوحدات مشروع جنة مصر بمدينة القاهرة، والتى تم إجراؤها يوم أمس باستاد القاهرة بحضور جميع المتقدمين، وقيادات هية المجتعات العمرانية الجديدة.

وتم إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين لحجز وحدات جنة والسابق طرحها ضمن برنامج "مسكن".

تجدر الإشارة إلى أنه يتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز ويتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز والذين لا تنطبق عليهم الضوابط من الدخول في هذه القرعة.



اسماء الفائزين بوحدات مشروع جنه القاهره الجديده



اسماء الفائزين بوحدات مشروع جنه القاهره الجديده



اسماء الفائزين بوحدات مشروع جنه القاهره الجديده



اسماء الفائزين بوحدات مشروع جنه القاهره الجديده