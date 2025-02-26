شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 30718 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 38312 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 13514 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 8671 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 11953 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 3276 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 10573 نقطة.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية المصدرة لعدد 100 مليون سهم بقيمة 312 مليون جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخلين بشركات المهندس للتأمين، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 2513 سهمًا، 59.8 ألف سهم، 5.1 مليون سهم، على الترتيب، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 5 آلاف سهم.

فيما باع داخليين بشركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وحديد عز، ومصر للأسمنت-قنا، والبنك المصري لتنمية الصادرات، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، رواد السياحة-الرواد، وشركة مستشفى كليوباترا، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد مليون سهم، 450 ألف سهم، 400 ألف سهم، 5 أسهم، 12 سهمًا، 50.1 ألف سهم، 200.6 ألف سهم، 130 سهمًا، 50 ألف سهم، 187 ألف سهم، مليون سهم، على الترتيب.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إيرادات بلغت 5.2 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 8746 مليون جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو سنوي 26.77%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 801.4 مليون جنيه مقارنة مع 481.7 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 65.78%.

وحققت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 3.9 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو سنوي 33.6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.8 مليار جنيه مقارنة مع 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 41.2%.

وحققت شركة الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، إيرادات نشاط بلغت 353.2 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 277.7 مليون جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو سنوي 27%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 29.8 مليون جنيه مقارنة مع 5.9 مليون جنيه.

وحققت شركة مصر للأسواق الحرة، إيرادات نشاط بلغت 734.4 مليون جنيه خلال فترة الستة أشهر المنتهية في عام 2024 مقابل 715.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 228.8 مليون جنيه مقارنة مع 184.5 مليون جنيه.

فيما حققت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال)، مبيعات بلغت 520 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 526 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 38 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 272.6 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة فوري، عن استثمار الشركة 80 مليون جنيه في 3 شركات تكنولوجية، وهم: Dirac Systems، Virtual CFO، Code Zone بحصص ملكية بنسبة 51%، 56.6%، 51%، على التوالي.

فيما أعلنت شركة بالم هيلز، عن موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة تابعة لشركة بالم هيلز للتعمير بإمارة أبو ظبي (سوق أبو ظبي العالمي) بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعيين كل من ياسين منصور، وطارق طنطاوي، وعلي فرغلي، وحازم بدران، مديرين للشركة، وتفويض ماجد شريف في تمثيل الشركة أمام الشركة الوطنية للإسكان بالمملكة العربية السعودية.