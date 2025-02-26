شكرا لقرائتكم خبر عن روساتوم: نقوم بتحديث تطبيقات الطاقة النووية لمواجهة أمراض السرطان والان مع تفاصيل الخبر

قالت تيتانا تيرنتفا رئيس قسم الموارد البشرية بشركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات، أن الشركة تعمل باستمرار على تحديث تطبيقات الطاقة النووية لمواجهة امراض السرطان المختلفة، موكدا أن التقنيات النووية أصبحت لا تقتصرعلى توليد الكهرباء ولكنها تخدم مجالات الصحة والزراعة وغيرها.

وأضافت رئيس قسم الموارد البشرية بروساتوم، خلال منتدى الشباب الدولى للتكنولوجيا النووية المستدامة، الذى تستضيفه مكتبة الإسكندرية بمشاركة 25 دولة بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، أن نسبة الشباب العاملين بالشركة تبلغ 30% تحت سن ال35 وهو ما يؤثر على نشاط الشركة على مستوى العالم.

وتابعت أن محطة الضبعة النووية تضم 1500 موظف، تعمل روساتوم على إدماجهم فى برامج التعليم الوطنى للطاقة النووية لخلق كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى، لافتة إلى أن سبتمبر المقبل ستطلق موسكو اسبوع الطاقة العالمى لتطوير صناعة الطاقة النووية على مستوى العالم بمشاركة.