شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أول فئة للسيارة بروتون ساجا 2025 المجمعة محليا بـ629 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلن كل من مجموعة عز العرب وشركة السويدي إليكتريك اليوم رسميا عن السيارة "بروتون الماليزية" المجمعة محليا بسعر أول فئة نحو 629 ألف جنيه.

وجاء ذلك في إطار شراكة استراتيجية بين مجموعة عز العرب وشركة السويدي إليكتريك، والتي تعكس التزام الجانبين بدعم الصناعة المصرية وتطوير قدراتها الإنتاجية، ويعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة في السوق المحلية.

وتهدف الشراكة إلى توظيف أحدث التقنيات الصناعية وتطبيق معايير الجودة العالمية، مما يساهم في تحسين كفاءة الإنتاج المحلي ويعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستوى الإقليمي والدولي، وسيكون هناك سيارتين جديتين في عام 2026 والاخري في عام 2027 وستكون suv عربية عائلية.

- محرك سيارة بروتون ساجا المجمعة محليًا:

تعتمد سيارة بروتون ساجا على محرك سعة 1,3 لتر مع نظام VVT، بقوة 95 حصان، مع عزم أقصى للدوران 120 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات، لتصل سرعتها القصوى 165 كم / ساعة، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 6,5 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

_ وسائل الأمان والسلامة داخل سيارة بروتون ساجا:

ومن المتوقعة أن تأتي السيارة بوسائل الأمان والسلامة منها عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، ومساعد للفرامل في حالات التوقف الطارئ، وحساس خلفي بإنذار صوتي، وكاميرا خلفية.

- تجهيزات سيارة بروتون ساجا المجمعة محليًا:

ومن المتوقع أن تأتي سيارة بروتون ساجا، بنظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، وعدد 1 مدخل USB و2 للشحن، ومنفذ شحن كهربائي 12 فولت، وعجلة القيادة متعددة الوظائف مع أزرار تحكم في النظام الصوتي والرد على المكالمات، مع شاشة وسائط مقاس 7 بوصة تتيح التحكم بسهولة في النظام الصوتي مع امكانية ربطها بسهولة بأنظمة تطبيقات الهواتف المحمولة أندرويد أوتو، وفلتر هواء متطور يقوم بعزل الأتربة مما يعزز جودة الهواء داخل الكابينة.

تقدر استثمارات مجمع مصانع عز العرب – السويدي للسيارات ESAF بنحو 50 مليون دولار، وعلى مساحة 70 ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية 40 ألف سيارة سنويًا.