شكرا لقرائتكم خبر عن دويدار: تطبيقات الطاقة النووية تخدم مجالات الصحة والزراعة وليس إنتاج الكهرباء فقط والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد دويدار رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن قطاع الطاقة النووية أصبح اليوم أحد العوامل الرئيسية لدعم التحول نحو مستقبل مستدام ليس فقط من خلال استخدام الطاقة النووية في توفير مصدر أمن وموثوق للطاقة، ولكن أيضًا من خلال تطبيقاتها المتعددة التي تخدم مجالات الصحة والزراعة والصناعة والبحث العلمي وكافة المجالات.

وأضاف دويدار خلال منتدى الشباب الدولى للتكنولوجيا النووية المستدامة، الذى تستضيفه مكتبة الإسكندرية بمشاركة 25 دولة بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، أن هذا الحدث العالمي الهام الذي يأتي في ضوء توجه العالم نحو الطاقة النظيفة والمستدامة من خلال الاعتماد بشكل متزايد على الطاقة النووية كركيزة أساسية في تحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة .

وقال دويدار أن هذا المنتدى يعد منصات لتبادل الأفكار والخبرات بين الأجيال المختلفة من خبراء وشباب، ونافذة للشباب لتطلعات مستقبلية ريادية في الصناعة النووية، لافتا إلى إن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل العمل الدؤوب لتعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادرها بما يحق ق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بجعل الطاقة النووية جزءاً رئيسيا من استراتيجيتها الحاضرة والمستقبلية.

وأشار دويدار أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل خطوة تاريخية في مسيرة مصر نحو الاستفادة من التقنيات النووية المتطورة، حيث يتم تنفيذه وفقًا لأعلى المعايير الدولية وبالتعاون مع شركاء عالميين، ليكون نموذجا يحتذى به.

وأكد دويدار على التزام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بدعم كل الجهود الرامية إلى تطوير الكوادر البشرية المؤهلة في القطاع النووي، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وهو ما يعكسه هذا المنتدى الذي يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين والعلماء من مختلف أنحاء العالم.