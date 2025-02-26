“سابك” تتحول إلى الربحية في 2024 مسجلة 1.54 مليار ريال لانخفاض خسائر العمليات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - شركة "سابك"

الخليج 365_الرياض

تحولت الشركة السعودية للصناعات الأساسية إلى الربحية العام الماضي، لانخفاض إجمالي خسائر العمليات غير المستمرة.

“سابك” أوضحت في بيان على “تداول” اليوم، أنها سجلت صافي ربح 1.54 مليار ريال في 2024 مقارنة مع صافي خسارة 2.77 مليار في 2023، جراء زيادة الربح التشغيلي 2.02 مليار رغم زيادة في التكاليف التشغيلية، وانخفاض مصاريف الزكاة 1.06 مليار جراء عكس مخصص لمصاريف الزكاة بناء على التحديثات الصادرة على اللوائح.

كما أن انخفاض إجمالي خسائر العمليات غير المستمرة 3.52 مليار نتيجة لتقدير القيمة العادلة لشركة “حديد” ساهم في هذا الارتفاع، إضافة لخسائر شركة حديد التشغيلية، وقابل تلك الاسباب انخفاض في دخل التمويل بـ 1.74 مليار ريال لانخفاض مكاسب إعادة تقييم المشتقات المالية لحقوق الملكية.

الرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن الفقيه أكد على هامش إعلان النتائج، أن تسهيلات السياسات النقدية ساعدت على تعافي صناعة البتروكيماويات، لكن مسألة فائض الإنتاج لا تزال تشكل عاملا ضاغطا، لا سيما بالنسبة للبوليمرات ولا يزال نمو الطلب على الإيثيلين أبطأ من نمو الإنتاج.

مبيعات الشركة تراجعت بأكثر من 1% إلى 140 مليار ريال، متأثرة بانخفاض الكميات المباعة وارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات.

عملاق البتروكيماويات السعودي تأسس في 1977 برأسمال 30 مليار ريال، وأدرجت في السوق السعودية عام 1984 لتبلغ قيمتها السوقية 196.2 مليار ريال، حيث تملك شركة ارامكو للكيميائيات 70% من رأسمالها.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط