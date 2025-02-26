الدولار قرب أدنى مستوى في 11 أسبوعًا وسط بيانات اقتصادية ضعيفة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجع الدولار الأمريكي ليقترب من أدنى مستوى في 11 أسبوعًا مقابل عملات رئيسية اليوم، بعد انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة.

وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية منافسة- بنسبة 0.1 % إلى 106.17 في التعاملات الآسيوية.

وهبط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى 4.086 % اليوم، واستهل الدولار التعاملات على انخفاض 0.1 % عند 148.865 ينًا.

وانخفضت العملة الأمريكية إلى 1.4318 دولار كندي في وقت سابق من الجلسة، وخسرت 0.1 % إلى 1.4302 دولار كندي، واستقر الدولار أمام البيزو المكسيكي عند 20.46.

وزاد اليورو 0.1 % إلى 1.0520 دولار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2669 دولار، بينما تراجع الدولار الأسترالي 0.1 % إلى 0.6339 دولار.

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