ارتفاع أسعار الذهب إلى 2918.01 دولار للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة الماضية .

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2918.01 دولار للأوقية بعد أن هبط بأكثر من اثنين بالمئة أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2932.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.74 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 964 دولارا، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 930.73 دولار.

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