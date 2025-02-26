بنهاية العام 2024.. نمو أرباح STC بنسبة 86% إلى 24.6 مليار ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ارتفعت أرباح stc إلى 24.6 مليار ريال بنهاية العام 2024، مقابل 13.2 مليار ريال في العام الماضي بنسبة 86%،

حققت الشركة إيرادات بمبلغ 75,893 مليون ريال ويعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات للشركة والشركات التابعة لها بنسبة 0.9% و16.4% على التوالي.

بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 4,116 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 1,556 مليون ريال ، علماً أنه تم عكس مخصص ضريبة الاستقطاع بمبلغ 1,500 مليون ريال خلال هذا العام مقارنة بمخصص لبند غير متكرر بمبلغ 724 مليون ريال تم عكسه في العام السابق، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 2,560 مليون ريال .

فيما بلغ الربح التشغيلي 14.4 مليار ريال نهاية عام 2024 مقابل 13.16 مليار ريال في العام الماضي بزيادة 10%.

كما بلغ حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) في السنة الحالية 89.4 مليار ريال مقابل 78.9 مليار ريال في السنة الماضية بارتفاع 13%.

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