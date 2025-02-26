شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للاستثمار تستضيف الاجتماع الأول لمجموعة عمل "خفض الانبعاثات الكربونية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعزيز جذب الاستثمارات المستدامة، والتوافق مع المعايير والآليات الدولية ذات العلاقة، تم عقد الاجتماع الأول لمجموعة عمل "خفض الانبعاثات الكربونية" بالمقر الرئيسي للهيئة برئاسة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومشاركة أعضاء مجموعة العمل، ورؤساء القطاعات المعنية بالهيئة، وخبراء في مجال الاستدامة البيئية من كل من اتحاد الصناعات والبورصة المصرية.

وشهد الاجتماع مناقشة التشريعات والآليات المستحدثة عالمياً لخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، وتأثيرها علي القطاعات المعنية بالاقتصاد المصري، ما يعد خطوة هامة في إطار جهود الهيئة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رفع الوعي وبناء القدرات بشأن الإجراءات الواجبة للتوافق مع معايير الاستدامة البيئة العالمية بما تقدمه من فرص وما تفرضه من تحديات، حيث أكدت الدكتورة داليا الهواري خلال كلمتها علي أهمية دور مجموعة العمل المعنية في تعزيز جهود الهيئة لجذب الاستثمار الأخضر المستدام.



وناقش الاجتماع الأول للمجموعة الموضوعات ذات الصلة بقضية الاستدامة بصفة عامة، وجذب الاستثمارات المستدامة علي نحو خاص، حيث تمت مناقشة التشريعات الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)، وآليات خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي المصري، بعرض تقديمي للمهندس عادل طه، خبير الاستدامة بمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، كما تم مناقشة دور سوق الكربون في تعزيز ممارسات الاستدامة في مصر من خلال عرض تقديمي لمصطفي حواس، خبير الاستدامة بالبورصة المصرية.

وشهد الاجتماع تفاعلات واستفسارات من الحضور، واختتم بكلمة للدكتورة داليا الهواري، توجهت فيها بالشكر للخبراء والحضور على مشاركتهم الفعالة، وأكدت علي أهمية أن يكون الاجتماع المذكور بداية لسلسلة من الاجتماعات المتخصصة بالتعاون مع الجهات المعنية في إطار الجهود المشتركة لرفع الوعي وبناء القدرات للشركات.