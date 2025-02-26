الإسكان: إجراء القرعة العلنية على وحدات جنة بالقاهرة الجديدة ضمن برنامج "مسكن"‏

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القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم أمس إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين لوحدات جنة بمدينة القاهرة الجديدة، والسابق طرحها ضمن برنامج "مسكن"، وذلك بالملعب الرئيسي بمقر إستاد القاهرة الدولي، وسط حضور وإقبال كبير من المتقدمين.

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه بالنسبة لوحدات جنة بالقاهرة الجديدة تم طرح 409 وحدات تقدم لها 1011 مواطناً من ذوي الهمم و51089 مواطنا من باقي العملاء.

وأضاف "الشوربجي"، أنه سوف تختتم فعاليات القرعة العلنية بالأراضي المتوسطة بمدينة برج العرب الجديدة، والمقرر إجراؤها اليوم 26/2/2025 بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز ويتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز والذين لا تنطبق عليهم الضوابط من الدخول في هذه القرعة.