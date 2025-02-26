شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض: استرداد سندات بـ1.5 مليار دولار قبل موعد استحقاقها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن بنك الرياض استرداد كامل سندات الشريحة الثانية ذات المعدل الثابت الخاصة به بقيمة 1,500,000,000 دولار والمستحقة في عام 2030.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن نسبة الاسترداد من الإصدار الكلي 100%، فيما يبلغ العدد الإجمالي (للصكوك) المستردة 7,500 (على أساس الحد الأدنى للقيمة والحجم الإجمالي).
وأوضح أن تاريخ الإصدار 1441-07-01 الموافق 2020-02-25، مشيرا إلى أن تاريخ توقف تداولها (تاريخ استرداد الصكوك): 26/08/1446هـ (الموافق 25/02/2025م).
وتبلغ القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد 200,000 دولار، فيما تبلغ قيمة الإصدار الاجمالية بعد الاسترداد 0.
ونوهت بأن تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي (الصكوك): 1446-08-26 الموافق 2025-02-25.
وقال البنك في بيان على تداول السعودية: إن نسبة الاسترداد من الإصدار الكلي 100%، فيما يبلغ العدد الإجمالي (للصكوك) المستردة 7,500 (على أساس الحد الأدنى للقيمة والحجم الإجمالي).
وأوضح أن تاريخ الإصدار 1441-07-01 الموافق 2020-02-25، مشيرا إلى أن تاريخ توقف تداولها (تاريخ استرداد الصكوك): 26/08/1446هـ (الموافق 25/02/2025م).
وتبلغ القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد 200,000 دولار، فيما تبلغ قيمة الإصدار الاجمالية بعد الاسترداد 0.
ونوهت بأن تاريخ إيداع المبالغ في حسابات حاملي (الصكوك): 1446-08-26 الموافق 2025-02-25.