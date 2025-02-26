شكرا لقرائتكم خبر عن «الشركة المشغلة»: إجراءات قانونية ضد أمانة الشرقية بعد قرارها المفاجئ بإدارة المواقف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية إنها تعلن إيضاح شركتها التابعة شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات بشأن البيان الصحفي المفاجئ الصادر من قبل أمانة المنطقة الشرقية، أمس، والمتعلق بتولي أمانة المنطقة الشرقية إدارة وتشغيل المواقف بالدمام والخبر اعتبارا من تاريخ 2025/02/25م.

وأضافت الشركة أن لشركتها التابعة (شركة حلول المدن الذكية للاتصالات وتقنية المعلومات) عقودا استثمارية مبرمة لإنشاء وتطوير وتشغيل المواقف للعقد الاستثماري للشركة في مدينة الدمام والممتد إلى العام 2045م والعقد الاستثماري في محافظتي الخبر والظهران والممتد إلى العام 2044م.

ونوهت باتخاذ شركتها التابعة جميع الإجراءات النظامية والقضائية التي تحفظ حقوق الشركة ومكتسباتها لدى المحكمة الإدارية والجهات الرسمية ذات العلاقة.

وأفادت بإعلان أي تطورات جوهرية لاحقا.