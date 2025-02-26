شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «رسن» تقفز 106% إلى 94.7 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

1. زيادة في هامش الربح الإجمالي بمقدار 8.6% (66.5% خلال عام 2024 مقارنة بـ 57.9% خلال عام 2023), مدفوعة بتحسين كفاءة العمليات، وتنوع المنتجات، والتوسع، والبيع المتقاطع.

2. زيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 27.6% مقارنة بالعام السابق، نتيجة للتوسع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

3. تحسين المنتجات الحالية وإطلاق منتجات جديدة في النصف الثاني من العام الماضي ساهم في نمو أرباح الربع الرابع بثلاثة أضعاف عن الربع المماثل من العام السابق. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة رسن لتقنية المعلومات في عام 2024 بنسبة 106.16% إلى 94.73 مليون ريال، مقابل 45.95 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، ارتفع صافي الأرباح بأكثر من الضعف خلال عام 2024م مقارنة بالعام السابق، وذلك للأسباب التالية:1. زيادة في هامش الربح الإجمالي بمقدار 8.6% (66.5% خلال عام 2024 مقارنة بـ 57.9% خلال عام 2023), مدفوعة بتحسين كفاءة العمليات، وتنوع المنتجات، والتوسع، والبيع المتقاطع.2. زيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 27.6% مقارنة بالعام السابق، نتيجة للتوسع وتحسين الكفاءة التشغيلية.3. تحسين المنتجات الحالية وإطلاق منتجات جديدة في النصف الثاني من العام الماضي ساهم في نمو أرباح الربع الرابع بثلاثة أضعاف عن الربع المماثل من العام السابق.