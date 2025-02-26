الاقتصاد

«حلواني إخوان» تتحول للربحية بـ44.67 مليون ريال في عام 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«حلواني إخوان» تتحول للربحية بـ44.67 مليون ريال في عام 2024

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الدمام - شريف احمد - تحولت شركة حلواني إخوان للربحية في عام 2024 بـ44.67 مليون ريال، مقابل خسائر بـ98.01 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:
1) ارتفاع مبيعات الشركة في المملكة العربية السعودية.
2) ارتفاع مبيعات التصديرعلى مستوى المجموعة.
3) التحسن في المزيج البيعي.
4) انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية.
5) ارتفاع الإيرادات الاخرى بمبلغ 5.4 مليون ريال نتيجة رد مخصصات انتفى الغرض منها.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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