شكرا لقرائتكم خبر عن «حلواني إخوان» تتحول للربحية بـ44.67 مليون ريال في عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

1) ارتفاع مبيعات الشركة في المملكة العربية السعودية.

2) ارتفاع مبيعات التصديرعلى مستوى المجموعة.

3) التحسن في المزيج البيعي.

4) انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية.

5) ارتفاع الإيرادات الاخرى بمبلغ 5.4 مليون ريال نتيجة رد مخصصات انتفى الغرض منها. الدمام - شريف احمد - تحولت شركة حلواني إخوان للربحية في عام 2024 بـ44.67 مليون ريال، مقابل خسائر بـ98.01 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:1) ارتفاع مبيعات الشركة في المملكة العربية السعودية.2) ارتفاع مبيعات التصديرعلى مستوى المجموعة.3) التحسن في المزيج البيعي.4) انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية.5) ارتفاع الإيرادات الاخرى بمبلغ 5.4 مليون ريال نتيجة رد مخصصات انتفى الغرض منها.