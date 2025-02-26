شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الموسى الصحية» إلى 54 مليون ريال في الربع الرابع والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود السبب في هذا الارتفاع الكبير في صافي الربح بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات، والذي نتج عن زيادة عدد المرضى وارتفاع معدلات الإشغال للمرضى الداخليين. إضافة إلى ذلك، ساهمت الكفاءة التشغيلية في إدارة التكاليف في هذا التحسن.

وارتفع صافي الربح في الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 93.5% مقارنة بالربع السابق من ذات العام، مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في الإيرادات ونمو الأرباح التشغيلية.

وبحسب الشركة، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 21.1% في السنة المالية 2024 ليصل إلى 371.7 مليون ريال مدفوعاً بالتوسع في تقديم الخدمات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتنفيذ استراتيجيات التسعير المثلى، التي ساهمت في تحسين الربحية الشاملة.

وسجلت الأرباح قبل اقتطاع مصاريف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 37.8%، مما يشير إلى زيادة الكفاءة التشغيلية من خلال وفورات الحجم، حيث تجاوزت نمو الإيرادات، الأمر الذي أرسى أساساً قوياً لمزيد من التحسن مع استمرار توسع المنشآت.

وتحسن هامش الأرباح قبل اقتطاع مصاريف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 2.5 نقطة مئوية، حيث ارتفع من 20% إلى 22.5% مدفوعاً بالتشغيل الكامل لمستشفى الموسى للتأهيل، ما يمهد الطريق لمزيد من فرص التوسع.

وشهد صافي الربح للعام بأكمله انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3.8% ليصل إلى 94.4 مليون ريال في السنة المالية 2024، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في تكاليف الإطفاء والتمويل بسبب نقل الجزء الأكبر من أعمال البناء قيد التنفيذ إلى الممتلكات والمعدات.

وأوصى مجلس إدارة شركة الموسى الصحية، أمس، بتوزيع 44,303,580 ريال تمثل 1 ريال لكل سهم كأرباح نقدية سنوية على مساهمي شركة الموسى الصحية عام 2024م، وسيتم عرضها على الجمعية العامة في اجتماعها القادم للتصويت.

ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 44,303,580 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 44,303,580.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح النقدية السنوية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا، فيما ستعلن تاريخ التوزيع لاحقا.

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الموسى الصحية في الربع الرابع من 2024 بنسبة 167.7%، إلى 54 مليون ريال، مقابل 20.2 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، ارتفع صافي الربح في الربع الرابع مع تحسن هامش الربح الصافي ليبلغ 16.3% مقارنة بـ 7.4% في الربع المماثل من العام السابق.ويعود السبب في هذا الارتفاع الكبير في صافي الربح بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات، والذي نتج عن زيادة عدد المرضى وارتفاع معدلات الإشغال للمرضى الداخليين. إضافة إلى ذلك، ساهمت الكفاءة التشغيلية في إدارة التكاليف في هذا التحسن.وارتفع صافي الربح في الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 93.5% مقارنة بالربع السابق من ذات العام، مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في الإيرادات ونمو الأرباح التشغيلية.وبحسب الشركة، ارتفع إجمالي الربح بنسبة 21.1% في السنة المالية 2024 ليصل إلى 371.7 مليون ريال مدفوعاً بالتوسع في تقديم الخدمات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتنفيذ استراتيجيات التسعير المثلى، التي ساهمت في تحسين الربحية الشاملة.وسجلت الأرباح قبل اقتطاع مصاريف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 37.8%، مما يشير إلى زيادة الكفاءة التشغيلية من خلال وفورات الحجم، حيث تجاوزت نمو الإيرادات، الأمر الذي أرسى أساساً قوياً لمزيد من التحسن مع استمرار توسع المنشآت.وتحسن هامش الأرباح قبل اقتطاع مصاريف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 2.5 نقطة مئوية، حيث ارتفع من 20% إلى 22.5% مدفوعاً بالتشغيل الكامل لمستشفى الموسى للتأهيل، ما يمهد الطريق لمزيد من فرص التوسع.وشهد صافي الربح للعام بأكمله انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3.8% ليصل إلى 94.4 مليون ريال في السنة المالية 2024، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في تكاليف الإطفاء والتمويل بسبب نقل الجزء الأكبر من أعمال البناء قيد التنفيذ إلى الممتلكات والمعدات.وأوصى مجلس إدارة شركة الموسى الصحية، أمس، بتوزيع 44,303,580 ريال تمثل 1 ريال لكل سهم كأرباح نقدية سنوية على مساهمي شركة الموسى الصحية عام 2024م، وسيتم عرضها على الجمعية العامة في اجتماعها القادم للتصويت.ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 44,303,580 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 44,303,580.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.وستكون أحقية توزيعات الأرباح النقدية السنوية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة والذي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا، فيما ستعلن تاريخ التوزيع لاحقا.