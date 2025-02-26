شكرا لقرائتكم خبر عن «أفالون فارما» تقترض 30 مليون ريال من صندوق التنمية الصناعية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (أفالون فارما)، أمس، اتفاقية قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 30 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 7 سنوات هجرية.
ونوهت بسداد القرض على 12 قسطاً متساوياً بشكل نصف سنوية (هجري) وفقا لجدول السداد المتفق عليه مع الصندوق.
وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل:الرهن على كافة الأصول الثابتة للمشروع بما في ذلك أراضي المشروع: صك ملكية رقم 910121016951 بتاريخ 18/7/1431هـ وصك ملكية ملكية رقم 310112020258 بتاريخ 07/09/1431 هـ وصك ملكية رقم 381943000100 بتاريخ 16/10/1441 هـ.
وأفادت بأن الهدف من القرض: تمويل خاص بالتوسعة و شراء المعدات والماكينات لإنتاج أدوية بشرية بشكل شبه صلبة سائلة، وصلبة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 30 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 7 سنوات هجرية.
ونوهت بسداد القرض على 12 قسطاً متساوياً بشكل نصف سنوية (هجري) وفقا لجدول السداد المتفق عليه مع الصندوق.
وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل:الرهن على كافة الأصول الثابتة للمشروع بما في ذلك أراضي المشروع: صك ملكية رقم 910121016951 بتاريخ 18/7/1431هـ وصك ملكية ملكية رقم 310112020258 بتاريخ 07/09/1431 هـ وصك ملكية رقم 381943000100 بتاريخ 16/10/1441 هـ.
وأفادت بأن الهدف من القرض: تمويل خاص بالتوسعة و شراء المعدات والماكينات لإنتاج أدوية بشرية بشكل شبه صلبة سائلة، وصلبة.