الاقتصاد

«أفالون فارما» تقترض 30 مليون ريال من صندوق التنمية الصناعية

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

«أفالون فارما» تقترض 30 مليون ريال من صندوق التنمية الصناعية

شكرا لقرائتكم خبر عن «أفالون فارما» تقترض 30 مليون ريال من صندوق التنمية الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (أفالون فارما)، أمس، اتفاقية قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 30 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 7 سنوات هجرية.
ونوهت بسداد القرض على 12 قسطاً متساوياً بشكل نصف سنوية (هجري) وفقا لجدول السداد المتفق عليه مع الصندوق.
وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل:الرهن على كافة الأصول الثابتة للمشروع بما في ذلك أراضي المشروع: صك ملكية رقم 910121016951 بتاريخ 18/7/1431هـ وصك ملكية ملكية رقم 310112020258 بتاريخ 07/09/1431 هـ وصك ملكية رقم 381943000100 بتاريخ 16/10/1441 هـ.
وأفادت بأن الهدف من القرض: تمويل خاص بالتوسعة و شراء المعدات والماكينات لإنتاج أدوية بشرية بشكل شبه صلبة سائلة، وصلبة.
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا