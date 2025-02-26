شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. الإعلان عن السيارة المجمعة محليا بروتون ساجا بأيادى مصرية والان مع تفاصيل الخبر

يكشف بعد قليل كل من شركة عز العرب وشركة السويدي إليكتريك عن السيارة المجمعة محليا "بروتون ساجا الماليزية"، وذلك في إطار شراكة إستراتيجية بين مجموعة عز العرب وشركة السويدي إليكتريك، والتي تعكس التزام الجانبين بدعم الصناعة المصرية وتطوير قدراتها الإنتاجية.

ويعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة في السوق المحلية، وتهدف الشراكة إلى توظيف أحدث التقنيات الصناعية وتطبيق معايير الجودة العالمية، مما يساهم في تحسين كفاءة الإنتاج المحلي ويعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.

وتقدر استثمارات مجمع مصانع عز العرب – السويدي للسيارات ESAF بنحو 50 مليون دولار، وعلى مساحة 70 ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية 40 ألف سيارة سنويًا، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج فعليا الشهر المقبل بسيارات بروتون ساجا كمرحلة أولى، ثم التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية (EVs) والمحركات ومكونات السيارات الأخرى. تتبعها مرحلة ثانية ستتم خلال 15 شهرًا وهي مرحلة تشغيل مصنع الدهانات، ثم المرحلة الثالثة المتمثلة في توسعة المصنع الحالي للوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 80 ألف سيارة سنويًا بإضافة ثلاثة موديلات جديدة.

ومن المتوقع أن يسهم المجمع الصناعي الجديد في تعزيز القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعي ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر، ويتماشى هذا التوجه مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعميق الصناعة الوطنية، خاصة في قطاع السيارات، ويسعى هذا التوجه إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصناعي المصرى.

ويساهم المجمع الصناعي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الحديثة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة، كما أن هذا المجمع يتماشى مع رؤية بروتون للتوسع في الأسواق الدولية والإقليمية ورفع معدلات إنتاجها للوصول إلى كافة الأسواق، حيث يساهم مجمع مصانع عز العرب – السويدي في ذلك عبر إنتاج سيارات ذات عجلة القيادة اليسرى، بما يمكن بروتون من الوصول إلى أسواق عالمية جديدة ويعزز من فرص المصنع للتصدير لهذه الأسواق.

وسيتم الاعتماد على نسبة كبيرة من المكونات المحلية في عملية تصنيع السيارات، مما يسهم بشكل كبير في تحفيز الموردين المحليين على تحسين جودة منتجاتهم وتطوير كفاءاتهم، بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويعد هذا التوجه خطوة استراتيجية لزيادة اعتماد الصناعة على الإنتاج المحلي وتقليل التكاليف، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يذكر أن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجه الدولة المصرية نحو تعميق وتوطين الصناعة وتعزيز الصادرات والاهتمام بالطاقة المستدامة، هي الدافع الرئيسي وراء انطلاق هذا المشروع الطموح، فهذه الرؤية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية: الجودة، والتصدير والسيارات الكهربائية وهذه الركائز ليست مجرد أهداف استراتيجية بل هي التزام طويل الأمد يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع السيارات في مصر، ووضعها في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال”.

جدير بالذكر أن الشراكة الداعمة لهذا المشروع بين استثمارات مجموعة عز العرب والسويدي تجمع بين عملاقين صناعيين مصريين فمن جهة، تأتي مجموعة عز العرب، التي تمتلك تاريخًا عريقًا في قطاع السيارات، من جهة أخرى شركة السويدي إليكتريك، الرائدة عالميًا في مجالات البنية التحتية والتصنيع، والتي تمتد أنشطتها عبر 31 دولة وتضم أكثر من 18,000 موظف .