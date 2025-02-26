الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الاربعاء 26-2-2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ 35.450 دينار

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سعر الذهب اليوم الاربعاء 26-2-2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ 35.450 دينار

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القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكي أمام العملات الخليجية المرتبطة به"، ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.


أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل       35.450 دينار
عيار 22 سجل       32.500 دينار
عيار 21 سجل       31.025 دينار
عيار 18 سجل       26.600 دينار
عيار 14 سجل       20.675 دينار
عيار 12 سجل       17.725 دينار
الاونصة               1102.725 دينار
الجنيه الذهب        248.175 دينار
الأونصة بالدولار     2932.81 دولار


وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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