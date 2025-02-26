شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاربعاء 26-2-2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ 35.450 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكي أمام العملات الخليجية المرتبطة به"، ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.



أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 35.450 دينار

عيار 22 سجل 32.500 دينار

عيار 21 سجل 31.025 دينار

عيار 18 سجل 26.600 دينار

عيار 14 سجل 20.675 دينار

عيار 12 سجل 17.725 دينار

الاونصة 1102.725 دينار

الجنيه الذهب 248.175 دينار

الأونصة بالدولار 2932.81 دولار



وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.