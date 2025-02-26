شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «إس تي سي» ترتفع إلى 24.68 مليار ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:

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- تسجيل صافي الربح من العمليات غير المستمرة بمبلغ 13,973 مليار ريال سعودي مقارنة بمبلغ 759 مليون ريال والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مكاسب بيع إس تي سي لحصة مسيطرة في شركاتها التابعة، شركة أبراج الاتصالات (توال)، وشركة البنى الرقمية للاستثمار بمبلغ 12,885 مليار ريال خلال هذا العام.

- انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 135 مليون ريال.

وفي المقابل:

- ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 1,296 مليار ريال وذلك يعود بشكل رئيسي لارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 692 مليون ريال والناتج عن تسجيل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 554 مليون ريال، كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية والاستهلاك والإطفاء بمبلغ 388 مليون ريال و216 مليون ريال (على التوالي).

- تم تسجيل إجمالي الإيرادات (المصاريف) الأُخرى بمبلغ (2,291) مليار ريال مقارنة بمبلغ 826 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى:

1. تسجيل تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ (2,577) مليار ريال مقارنة بمبلغ (863) مليون ريال.

2. تسجيل صافي الحصة في نتائج وانخفاض القيمة للاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ (666) مليون ريال مقارنة بمبلغ 53 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل مخصص انخفاض في القيمة بمبلغ 764 مليون ريال فيما يتعلق بالاستثمار في مجموعة بيناريانج جي إس ام القابضة خلال هذا العام، وذلك نتيجةً لتغير حالة الأسواق للاستثمار الأساسي.

3. انخفاض صافي مكاسب أخرى بمبلغ 804 ملايين ريال والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مكاسب بيع أرض الخبر في العام السابق بمبلغ 1,296 مليار ريال، علماً أنه تم تسجيل مكاسب من إعادة تقييم وحدات صندوق إس تي في لرأس المال الجريء خلال هذا العام بمبلغ 383 مليون ريال سعودي.

4. ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 166 مليون ريال.

5. وذلك على الرغم من: (أ) ارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 236 مليون ريال.

(ب) انخفاض صافي مصاريف أخرى بمبلغ 50 مليون ريال

وأوصى مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)، أمس، بتوزيع (2) ريال للسهم، كأرباح نقدية إضافية على مساهمي إس تي سي عن عام 2024، وسيتم عرضها على الجمعية العامة في اجتماعها القادم للتصويت.

ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ 9,973.82 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 4,986.91 مليار ﺳﮭم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 2 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح النقدية الإضافية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً، فيما ستلعن تاريخ التوزيع لاحقاً.

وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2024م، والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 04-5-1446هـ الموافق 6-11-2024م. وذلك بتوزيع 0.55 ريال للسهم الواحد عن كل ربع سنة ستوزع إس تي سي أرباحا نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2024م.

ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ2,742.80 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 4,986.91 مليار سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.55 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5.5%.

وسيكون تاريخ الأحقية 1446-09-05 الموافق 2025-03-05، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-09-24 الموافق 2025-03-24. الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) في عام 2024 بنسبة 85.7% إلى 24.689 مليار ريال، مقابل 13.295 مليار ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:- ارتفاع الإيرادات بمبلغ 4,116 مليار ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 1,556 مليار ريال، علماً أنه تم عكس مخصص ضريبة الاستقطاع بمبلغ 1,500 مليار ريال خلال هذا العام مقارنة بمخصص لبند غير متكرر بمبلغ 724 مليون ريال تم عكسه في العام السابق، مما أدى إلى ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 2,560 مليار ريال.- تسجيل صافي الربح من العمليات غير المستمرة بمبلغ 13,973 مليار ريال سعودي مقارنة بمبلغ 759 مليون ريال والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مكاسب بيع إس تي سي لحصة مسيطرة في شركاتها التابعة، شركة أبراج الاتصالات (توال)، وشركة البنى الرقمية للاستثمار بمبلغ 12,885 مليار ريال خلال هذا العام.- انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 135 مليون ريال.وفي المقابل:- ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 1,296 مليار ريال وذلك يعود بشكل رئيسي لارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 692 مليون ريال والناتج عن تسجيل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 554 مليون ريال، كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية والاستهلاك والإطفاء بمبلغ 388 مليون ريال و216 مليون ريال (على التوالي).- تم تسجيل إجمالي الإيرادات (المصاريف) الأُخرى بمبلغ (2,291) مليار ريال مقارنة بمبلغ 826 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى:1. تسجيل تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ (2,577) مليار ريال مقارنة بمبلغ (863) مليون ريال.2. تسجيل صافي الحصة في نتائج وانخفاض القيمة للاستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ (666) مليون ريال مقارنة بمبلغ 53 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل مخصص انخفاض في القيمة بمبلغ 764 مليون ريال فيما يتعلق بالاستثمار في مجموعة بيناريانج جي إس ام القابضة خلال هذا العام، وذلك نتيجةً لتغير حالة الأسواق للاستثمار الأساسي.3. انخفاض صافي مكاسب أخرى بمبلغ 804 ملايين ريال والناتجة بشكل رئيسي عن تسجيل مكاسب بيع أرض الخبر في العام السابق بمبلغ 1,296 مليار ريال، علماً أنه تم تسجيل مكاسب من إعادة تقييم وحدات صندوق إس تي في لرأس المال الجريء خلال هذا العام بمبلغ 383 مليون ريال سعودي.4. ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 166 مليون ريال.5. وذلك على الرغم من: (أ) ارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 236 مليون ريال.(ب) انخفاض صافي مصاريف أخرى بمبلغ 50 مليون ريالوأوصى مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)، أمس، بتوزيع (2) ريال للسهم، كأرباح نقدية إضافية على مساهمي إس تي سي عن عام 2024، وسيتم عرضها على الجمعية العامة في اجتماعها القادم للتصويت.ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ 9,973.82 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 4,986.91 مليار ﺳﮭم.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 2 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.وستكون أحقية توزيعات الأرباح النقدية الإضافية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً، فيما ستلعن تاريخ التوزيع لاحقاً.وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2024م، والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 04-5-1446هـ الموافق 6-11-2024م. وذلك بتوزيع 0.55 ريال للسهم الواحد عن كل ربع سنة ستوزع إس تي سي أرباحا نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2024م.ويقدر إجمالي المبلغ الموزع بـ2,742.80 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 4,986.91 مليار سهم.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.55 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5.5%.وسيكون تاريخ الأحقية 1446-09-05 الموافق 2025-03-05، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-09-24 الموافق 2025-03-24.