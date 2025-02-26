شكرا لقرائتكم خبر عن «سابك» تتحول للربحية بـ1.54 مليار ريال في عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) للربحية في عام 2024 بـ1.54 مليار ريال، مقابل خسائر بـ2.77 مليار ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، بلغ صافي الربح 1.54 مليار ريال للعام 2024م مقارنة بـ صافي خسارة 2.77 مليار ريال في العام السابق. ويعود ذلك بشكل رئيس إلى:
• انخفاض في إجمالي خسائر العمليات غير المستمرة بمبلغ 3.52 مليار ريال نتيجة لتقدير القيمة العادلة للشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) بالإضافة لخسائر شركة حديد التشغيلية.
• زيادة في الربح التشغيلي بمقدار 2.02 مليار ريال وذلك بسبب الزيادة في إجمالي الربح الذي قابله جزئيا زيادة في التكاليف التشغيلية.
• انخفاض مصاريف الزكاة للعام 2024 بمبلغ 1.06 مليار ريال ويعود ذلك بشكل رئيس لعكس مخصص لمصاريف الزكاة في عام 2024 وذلك بناء على التحديثات الصادرة على اللوائح ذات العلاقة.
• وقابل تلك الاسباب أعلاه انخفاض في دخل التمويل بمبلغ 1.74 مليار ريال ويعود ذلك بسبب رئيسي إلى انخفاض المكاسب من إعادة تقييم المشتقات المالية لحقوق الملكية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، بلغ صافي الربح 1.54 مليار ريال للعام 2024م مقارنة بـ صافي خسارة 2.77 مليار ريال في العام السابق. ويعود ذلك بشكل رئيس إلى:
• انخفاض في إجمالي خسائر العمليات غير المستمرة بمبلغ 3.52 مليار ريال نتيجة لتقدير القيمة العادلة للشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) بالإضافة لخسائر شركة حديد التشغيلية.
• زيادة في الربح التشغيلي بمقدار 2.02 مليار ريال وذلك بسبب الزيادة في إجمالي الربح الذي قابله جزئيا زيادة في التكاليف التشغيلية.
• انخفاض مصاريف الزكاة للعام 2024 بمبلغ 1.06 مليار ريال ويعود ذلك بشكل رئيس لعكس مخصص لمصاريف الزكاة في عام 2024 وذلك بناء على التحديثات الصادرة على اللوائح ذات العلاقة.
• وقابل تلك الاسباب أعلاه انخفاض في دخل التمويل بمبلغ 1.74 مليار ريال ويعود ذلك بسبب رئيسي إلى انخفاض المكاسب من إعادة تقييم المشتقات المالية لحقوق الملكية.