تعرف على خريطة أرصدة ودائع المصريين فى القطاع المصرفى عام 23/24

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القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفى، عن تطور أرصدة الودائع والائتمان المصرفى خلال عام 2023/2024، مقارنة بالفترة المناظرة لها عام 2022/2023.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن ودائع كلا من القطاع العائلى وقطاع الأعمال الخاص حققت أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع المسجلة فى القطاع المصرفى، حيث بلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلى نحو 7030 مليار جنيه عام 2023/2024، بنسبة زيادة بلغت 27.5% عن العام السابق، وساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة بلغت 95.9% من إجمالى أرصدة ودائع القطاع العائلى، حيث استحوذ القطاع العائلي على نسبة 58.6% من إجمالى الودائع المصرفية.

أما أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص فقد بلغت 1986.9 مليار جنيه عام 2023/2024، بنسبة زيادة بلغت 37.6% عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 78.7% من ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 16.6% من إجمالى الودائع المصرفية.

وبالنسبة لقطاع الخدمات فقد سجلت أرصدة الودائع المصرفية له نحو 1601.6 مليار جنيه عام 2023/2024، بنسبة زيادة بلغت 5% عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 97.6% من ودائع قطاع الخدمات العام، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 13.4% من إجمالى الودائع المصرفية.

وإجمالا ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2023/2024 لتصل إلى 11991.8 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 26.9% عن عام 2022/2023.