تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار العملات والدولار أمام الجنيه المصرى لحظة بلحظة داخل البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-2-2025 امام الجنيه المصري فى البنك المركزى المصرى 50.52 جنيه للشراء و 50.66 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء ، بالبنك الأهلى المصرى 50.53 جنيه للشراء و 50.63 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.53 جنيه للشراء و 50.63 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.53 جنيه 50.63 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.53 جنيه للشراء و 50.63 جنيه للبيع

و استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.