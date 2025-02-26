شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تفاصيل أول محطتين "تخزين الطاقة" بقدرة 1500 ميجاوات بالتعاون مع الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التوسع فى مشروعات تخزين الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء يضع تكنولوجيا التخزين على رأس أولويات القطاع لضمان الاستفادة من القدرات الهائلة من الشمس التى سيتم اضافتها للشبكة بحلول 2030.

وفى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول إلى الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية، وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة إيميا باور الإماراتية اتفاقية لإنشاء محطتين بطاريات للتخزين المستقل للطاقة باجمالى قدرات تصل إلى 1500 ميجا وات.

وتقع المحطة الأولى فى منطقة بنبان بقدرة 500 ميجاوات/ ساعة، أما المحطة الثانية فتقع فى منطقة الزعفرانة بقدرة 1000 ميجاوات/ ساعة، بالإضافة إلى محطات المحولات والربط على الشبكة الموحدة.

وتستهدف توقيع الاتفاقية لزيادة مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية على مدار اليوم، وتعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن استثمارات شركة إيميا باور الإماراتية فى مصر، تتجاوز 2 مليار دولار، متمثلة فى مشروعات طاقة شمسية ورياح وبطاريات تخزين، أهمها محطة "أبيدوس1" للطاقة الشمسية فى أسوان بقدرة 500 ميجا وات، ومشروع مزرعة "آمونت" لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجا وات فى رأس غارب، بالإضافة إلى تدشين مؤخرا مشروع محطة "أبيدوس 2" للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات من الكهرباء النظيفة.