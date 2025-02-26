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وسجل سعر الدولار في البنك المركزى المصرى 50.52 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.53 جنيه للشراء و50.63 للبيع. وجاء سعر الدولار في تعاملات بالبنوك كالاتى:

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية