الاقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 أمام الجنيه المصرى

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آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 أمام الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - يشهد سعر الدولار تطورات ملحوظة خلال التعاملات أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية.

وينشر ”الخليج 365” سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 امام الجنيه المصري وفقا لآخر التعاملات المسجلة بالبنوك المصرية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزى المصرى 50.52 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.53 جنيه للشراء و50.63 للبيع.
وجاء سعر الدولار في تعاملات بالبنوك  كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.53 جنيه للشراء.
50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.53 جنيه للشراء.
50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

50.53 جنيه للشراء.
50.63 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
 

50.53 جنيه للشراء.
50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

50.53 جنيه للشراء.
50.63 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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