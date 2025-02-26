شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر ومواصفات السيارة أوبل جراند لاند 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة المنصور الوكيل المحلي لعلامة أوبل الألمانية في مصر عن أحدث السيارات المقدمة من طراز " أوبل " وطراز " جراند لاند" في مصر، بأسعار تبدأ من مليون و850 ألف جنيه للفئة الأولي، والتي تعد من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخداماتSUV ، وطرحت السيارة بثلاث فئات مختلفة، مع مجموعة من التجهيزات العصرية والتقنيات الحديثة، واليكم الأسعاروهي كالاتى:

الفئة الأولي: مليون و850 ألف جنيه للفئة الأولى.

أما الفئة الثانية: توب لاين فقد سجلت سعر 1,950,000 جنيه.

الفئة الثالثة: سجلت توب لاين بلس بسعر 2,100,000 جنيه.



وعن أداء السيارة ذو المحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، و180 حصانا، مع عزم دوران 240 نيوتن متر، مع نظام دفع أمامي كما تأتي بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، مما يوفر تجربة قيادة سلسة من خلال ثلاث وضعيات للقيادة وهم كالاتي:

إيكو توفيرالوقود.

نورمال الاستخدام اليومي المتوازن.

سبورت الأداء الرياضي الأكثر ديناميكية.

وتقدم أوبل جراند لاند الجديدة مزيجًا من التصميم العصري، والتقنيات المتطورة، والأداء القوي، مما يجعلها واحدة من أبرز السيارات في فئة

SUV في السوق المصري تجهيزات إضافية لفئات سيارة جراند لاند 2025 ، ولعل أبرز هذه المواصفات:

فتحة سقف بانورامية تزيد من الإحساس بالرحابة.

باب حقيبة خلفي كهربائي لسهولة الوصول للأمتعة.

بينما تتفوق الفئة الثالثة بمواصفات أكثر رفاهية تشمل.

تحكم كهربائي في المقاعد الأمامية مع خاصية التبريد والتسخين.

تحذير من السيارات المارة بالخلف لتعزيز السلامة.

نظام مراقبة النقاط العمياء لمزيد من الأمان أثناء القيادة.

شاشة عرض على الزجاج الأمامي لعرض المعلومات المهمة دون تشتيت انتباه السائق.