شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 أمام الجنيه المصري ببنكى الأهلى ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 امام الجنيه المصري وفقا لآخر التعاملات المسجلة بالبنوك المصرية، حيث يشهد سعر الدولار تطورات ملحوظة خلال التعاملات أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، وخاصة بنكى الأهلى ومصر.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزى المصرى 50.52 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.53 جنيه للشراء و50.63 للبيع.

وجاء سعر الدولار في تعاملات بالبنوك كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.53 جنيه للشراء.

50.63 جنيه للبيع.