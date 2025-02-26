شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 أمام الجنيه المصري ببنكى الأهلى ومصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 امام الجنيه المصري وفقا لآخر التعاملات المسجلة بالبنوك المصرية، حيث يشهد سعر الدولار تطورات ملحوظة خلال التعاملات أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، وخاصة بنكى الأهلى ومصر.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزى المصرى 50.52 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.53 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.53 جنيه للشراء و50.63 للبيع.
وجاء سعر الدولار في تعاملات بالبنوك كالاتى:
50.53 جنيه للشراء.
50.63 جنيه للبيع.
50.53 جنيه للشراء.
50.63 جنيه للبيع.
50.53 جنيه للشراء.
50.63 جنيه للبيع.
50.53 جنيه للشراء.
50.63 جنيه للبيع.
50.53 جنيه للشراء.
50.63 جنيه للبيع.
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